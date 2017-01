Ex-diretor da Comissão Permanente de Licitações da prefeitura de Vilhena deixa a prisão

Emerson Santos Cioffi, preso em dezembro passado pela Polícia Federal na “Operação Napentes”, conseguiu Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da Primeira Região.

No entanto permanece com restrições de liberdade, e passa ao regime de prisão domiciliar.

Emerson estava em prisão preventiva, e seus defensores conseguiram convencer a justiça que ele preenchia todos os requisitos para deixar a cadeia. O acusado deverá permanecer em sua residência, monitorado por tornozeleira eletrônica.

A mudança de regime ocorreu no início desta semana. Não há indícios de que Emerson tenha estabelecido acordo de delação premiada com a justiça. Os outros dois suspeitos que foram presos com ele permanecem detidos.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação