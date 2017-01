Gestores da Semas anunciam reinício de atividades no Centro do Idoso

Gestores da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) concederam entrevista à Rádio Onda Sul, nesta terça-feira, 18, momento em que mencionaram as ações da pasta nos primeiros dias de mandato da prefeita Rosani Donadon.

A secretária adjunta da Semas, Juliana Paula da Silva, informou que os 15 dias de trabalho foram necessários para colocar a casa em ordem. “Prédios que comportavam atividades de Assistência Social foram abandonados, não foram cuidados. Encontramos muitos deles em situação precária’’, lamentou Juliana.

Ela ressaltou a dedicação e empenho da titular da Semas, Nair Cerutti, na elaboração de um cronograma de ações para as diversos programas sociais que iniciarão já no próximo mês. “Vamos oferecer um ambiente qualificado, que exale carinho e respeito com a população. Essa é a determinação da nossa prefeita Rosani Donadon. Todos lembram que quando Rosani foi secretária da Semas (antiga Sembes), os programas eram tratados com total carinho. E assim continuará. Vamos nos dedicar por completo para que vários programas sociais sejam reativados e Vilhena volte a ser referência estadual neste aspecto”, frisou Juliana.

A entrevista também contou com a participação de Suzana Martins da Silva, coordenadora do Centro Atendimento ao Idoso. Ela informou que no dia 16 de fevereiro reiniciam as atividades com uma programação especial, que inclui café-da-manhã, missa, caminhada que sairá da Praça Ângelo Spadari até a Praça Nossa Senhora Auxiliadora e almoço. “Tenham certeza que será um dia muito especial e que marcará Vilhena”, ressaltou.

Texto e fotos: Assessoria