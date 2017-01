Motoristas participam da caravana “Siga Bem Caminhoneiro” em Vilhena

No dia 16 e 17 deste mês, a caravana do programa Siga Bem Caminhoneiro, esteve em Vilhena.

O evento foi realizado no pátio de um posto de combustível as margens da BR-364, no perímetro urbano da cidade.

O evento que é voltado aos caminhoneiros de todo o Brasil, contou com a participação dos patrulheiros rodoviários federais.

Foram realizadas palestras com orientação e educação no trânsito, cinema entre outros. Além de palestras voltadas as mulheres dos caminhoneiros e diversões e blindes para crianças.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: PRF