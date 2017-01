PM prende fornecedor de notas falsas em Colorado

Após a prisão de três homens com valor aproximado de R$ 5 mil em notas falsas em Vilhena na tarde desta quarta-feira, 18, a Polícia Militar (PM) de Colorado do Oeste, localizou e prendeu o fornecedor que estava num hotel da cidade.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, os três rapazes relataram a polícia que tinham negociado com o fornecedor pelo Facebook os R$ 5 mil falsos por R$ 1.500,00 verdadeiros. Mas após as negociações, os detidos pagaram cerca de R$ 800,00 pelas notas falas.

Rapidamente a PM chegou ao fornecedor que estava hospedado num hotel da cidade de Colorado. Com ele foram apreendidas mais notas falsas ainda sem cortar e uma impressora.

O homem que não teve a identidade revelada, foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Vilhena, onde estão os três rapazes detidos. Inclusive um é menor de idade.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia