Presidente do TJ/RO estuda construção de novo Fórum em Vilhena

O presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia (TJ/RO), desembargador Sansão Saldanha, publicou nesta terça-feira, 17, por meio do Diário Oficial, que avalia a construção e ampliação do atual prédio onde está instalado o Fórum Des. Leal Fagundes, em Vilhena.

O projeto ainda está em fase de licitação dos ‘estudos preliminares’ e faz parte de um pacote de reestruturação do Poder Judiciário no Estado, onde várias cidades foram contempladas e algumas já estão com as obras em andamento. Como é o caso do fórum sede da capital, sendo que lá foi aprovado um orçamento acima de R$ 5 milhões.

A publicação faz parte do Ato 30/2017, com a finalidade de assegurar a execução orçamentária dos projetos, de acordo com o planejamento aprovado para o exercício de 2017. Segundo Saldanha, o objetivo estratégico do Poder Judiciário do Estado de Rondônia é promover a eficiência na gestão dos recursos.

O valor da obra em Vilhena ainda não foi divulgado, por estar em fase de estudos.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia