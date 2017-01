Radialista chama presidente da Câmara de desonesto e o acusa de nomear servidores de ex-vereador preso

O radialista Júlio César Silva, o Julinho da Rádio, visitou a redação do Extra de Rondônia para reafirmar uma bombástica denúncia que fez nesta semana nos programas que apresenta, na Rádio Positiva FM e Rede TV.

Ele chamou o presidente da Câmara de Vilhena, Adilson de Oliveira, de desonesto e inoperante por vários motivos. Um deles é por faltar a seu programa na TV que estava agendado e, outro, por situações que afrontam a moralidade na Casa de Leis.

Segundo Julinho, o vereador teria nomeado a servidora Lídia, na Chefia de Gabinete. Ela, entretanto, era braço direito do ex-vereador José Garcia, preso em outubro passado pela Polícia Federal acusado de ser o líder de um suposto esquema criminoso no Legislativo para aprovação de loteamentos. “A nomeação pode ser até legal, mas afronta o princípio da moralidade de forma gritante”, aponta.

O apresentador também fez citações sobre compromissos que Adilson de Oliveira assume e não cumpre. “Tal conduta é características de pessoas desonestas, o que pode ser trágico para Vilhena. Nenhum vereador até o momento apresentou uma proposta que possa auxiliar o executivo em suas ações. Já passou da hora de um dos vereadores apresentar projeto reduzindo o repasse do Legislativo, de 7%, que é o teto máximo, para 3%, que é o mínimo permitido pela Constituição Federal para municípios que tenham de 8 mil a 100 mil habitantes”, lamenta.

Ainda, Julinho diz que outra ação que coloca em cheque a conduta do Presidente do Legislativo local é o fato de não se manifestar sobre os vereadores presos que tomaram posse. “Os poderes são independentes e o processo de cassação dos mesmos já deveria ter sido iniciado. Mas, pelo visto, a inoperância de Adilson vai permitir que ele fique como mero expectador e aguardando que os vereadores não venham às sessões obrigatórias para perderem o mandato de forma natural, ou seja, sem ação por parte da casa de leis. Isto é furtar-se da responsabilidade e podem até responder pelo crime de omissão no desempenho de suas funções”, arrematou.

