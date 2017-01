SÃO LOURENÇO: secretária inspeciona escola e anuncia limpeza no local

Na manhã desta segunda-feira, 16, a secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, visitou a Escola Municipal Tenente Melo, na comunidade de São Lourenço, em Vilhena. Um dos objetivos é inspecionar a situação da instituição.

A titular da Secretária Municipal de Educação (SEMED) verificou a infraestrutura da escola e observou a falta de manutenção da limpeza no terreno, condição que não proporciona um local adequado para atender os trabalhadores da educação, crianças e adolescentes.

A professora Raquel Donadon anunciou que, de imediato, será realizada uma limpeza na área para oferecer à comunidade escolar um espaço para atividades ao ar livre. “Muitas coisas precisam ser melhoradas, porém, no primeiro momento, uma equipe estará providenciando a limpeza no terreno e, isso já proporcionará a ocupação da área para atividades recreativas com os alunos”, explicou.

Acompanhada pela secretaria da escola, Eloíse Araújo, Raquel Donadon ouviu as necessidades expostas por Eloíse, que relatou que a última limpeza realizada foi no ano passado, antes das férias de julho, de lá para cá não foi tomada nenhuma providência sobre a situação. “Nós tínhamos um projeto de uma horta, porém as crianças não estavam participando dos projetos, pois o terreno tinha muito mato e insetos, o que poderia ser perigoso para elas”, falou Eloíse Araújo.

A secretaria de educação informou, ainda, que a prefeita Rosani Donadon está fornecendo todo o suporte necessário para que as ações sejam concretizadas. “O apoio da prefeita Rosani Donadon está sendo importante. Temos consciência que precisa ser feitas outras obras. Estamos fazendo o planejamento para que em breve outras ações sejam realizadas para atender a comunidade escolar”, finalizou Raquel Donadon.

Texto e fotos: Assessoria