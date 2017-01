Ciclista com sinais de embriaguez provoca acidente no Jardim Eldorado

A Polícia Militar de Trânsito (P-tran) registrou na manhã desta quinta-feira, 19, acidente entre um carro VW Gol e um ciclista, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o condutor do carro seguia pela Avenida Brasil, sentido BR-174, quando no cruzamento com a Avenida Nadir Ereno Graebim, colidiu com o ciclista que aparentava estar embriagado.

No choque, o ciclista sofreu escoriações e foi levado para o pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia