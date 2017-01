Desavença entre adolescentes quase termina em morte

A tentativa de assassinato foi registrada pela Polícia Militar (PM) na noite desta quinta-feira, 19, no bairro União, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima de 14 anos, contou que se desentendeu com o agressor de 11 anos na escola.

Porém, andava de bicicleta pelo bairro quando foi surpreendido pelo algoz que desferiu um golpe de objeto pontiagudo em seu peito.

Após a agressão, o garoto fugiu tomando rumo ignorado. A vítima foi levada ao pronto-socorro do Hospital Regional, onde passou por procedimentos médicos e não corre risco de morte.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia