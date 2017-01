Lança de portão atravessa perna de criança que tentava pegar pipa

Um menino de 9 anos ficou com ferimentos graves na perna, depois de tentar pular o muro de uma casa abandonada tentando pegar uma pipa nesta quarta-feira, 18, no bairro Granada, em Mairinque (SP).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a criança pulou o muro, mas acabou escorregando e teve uma lança do portão cravada na perna. Ainda de acordo com os bombeiros, moradores da rua ajudaram a segurar o menino enquanto a equipe de resgate do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigia ao local.

Os bombeiros também informaram que, para realizar o atendimento, foi preciso cortar a estrutura de metal e imobilizar a criança sem tirar o objeto da perna. Em seguida ele foi levado para o Hospital Regional de Sorocaba (SP).

Apesar dos ferimentos graves, a criança permaneceu consciente durante todo atendimento.

Fonte: O Globo

Foto: Corpo de Bombeiros de Mairinque/Divulgação