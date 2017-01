Ministro da Defesa é recepcionado por autoridades durante passagem por Vilhena

Na manhã desta quinta-feira, 19, os secretários municipais Rogério Henrique de Medeiros (Agricultura), Ivete Maria Pires (Integração Governamental), Esteban Vera Labajos (Comunicação) e o procurador do município, Mário Gardini, recepcionaram no aeroporto de Vilhena o ministro da Defesa, Raul Jungmann.

O ministro, que estava de passagem, retornava de uma visita que realizou nesta quarta-feira, 18, ao município de Tabatinga (AM), onde foi conhecer a rotina dos 360 militares e civis que vivem no destacamento do exército.

Durante visita a Tabatinga, o ministro anunciou investimentos do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira (Sisfron) serão dobrados em 2017. A expectativa é que sejam destinadas às fronteiras do país R$ 450 milhões.

Segundo o ministro, as Forças Armadas devem intensificar operações surpresa na Amazônia ainda no início de 2017.

As autoridades vilhenenses recepcionaram o ministro por solicitação da prefeita Rosani Donadon (PMDB). Em conversa com os secretários e o procurador, o ministro se colocou à disposição da prefeita para dialogar sobre futuros projetos a serem implantados em Vilhena.

Após a passagem por Vilhena, o ministro seguiu para Dourados, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (Sisfron).

Texto e fotos: Assessoria