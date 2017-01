Motociclista tem perna dilacerada ao fugir da PM

O fato aconteceu no início da tarde desta quinta-feira, 19, no cruzamento entre a Avenida Antônio Quintino Gomes com a Rua Ezequiel Cassim, no Bairro Jardim América.

Segundo os militares, o motociclista recebeu voz de parada, na Avenida Antônio Quintino Gomes e não obedecendo, empreendeu fuga em alta velocidade.

No cruzamento com a Rua Ezequiel Cassim, o motociclista teria avançado a preferencial batendo contra um veículo modelo Volkswagen Voyage.

Com o impacto da batida, a perna do motociclista acabou sendo dilacerada.

Uma unidade de resgate do Corpo de Bombeiros socorreu a vítima ao Hospital Regional de Vilhena, onde ele deve passar por cirurgias a fim de reconstruir a perna lesionada.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia