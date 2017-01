Portal da Transparência está em pleno funcionamento e nome de novos servidores só após fechamento da folha

O Portal da Transparência, lançada em novembro de 2004, para assegurar a boa e correta aplicação dos recursos públicos no país, está em pleno funcionamento no município de Vilhena. É o que garantem servidores envolvidos no processo de coleta de dados no sistema no município.

A equipe do departamento de Tecnologia de Informação da prefeitura (TI) garante que não há falhas no sistema. O coordenador da pasta, Marcelo da Silva Ceballos, adiantou, ainda, que a equipe trabalha para melhorar o “Portal da Transparência” que é relevante para o andamento da administração pública municipal. “Temos 19 dias de trabalho e, nesse período, fizemos um estudo para melhorar o site da prefeitura. O nosso foco é praticidade”, ressaltou.

Prevenido, caso aconteça problema devido às configurações dos computadores, Ceballo sugeriu aos cidadãos usarem os navegadores Internet Explorer, Firefox Mozilla ou Google Chrome para a eficaz inclusão no sistema. “Os navegadores são necessários. Assim, por exemplo, para tirar um holerite, precisamos do PDF. O acesso ao portal tem o mesmo procedimento, assim como a instalação do Flash Player.. Estamos à disposição de todos os vilhenenses que queiram saber mais sobre esta importante ferramenta virtual”, disse.

SERVIDORES NOMEADOS

Com relação à disponibilidade de todos os nomes dos novos servidores de confiança na prefeitura de Vilhena, eles só aparecerão no “Portal da Transparência” após o fechamento da folha de pagamento, que ocorrerá nos próximos dias.

Bruno Cristiano Neves Stedile, diretor da Folha de Pagamento na Secretaria Municipal de Administração (Semad), informou que há um procedimento para que a pessoa realmente possa ser chamada de servidor da prefeitura. “Tudo precisa de um trâmite legal. Por lei, a pessoa tem 60 dias de prazo para a apresentação de uma série de documentos necessários para sua nomeação. Isso quer dizer que só após a disponibilidade das certidões, como do Tribunal de Contas e do Tribunal de Justiça, é que será incluído na folha e, consequentemente, no sistema”, ressaltou.

Na manhã desta quinta-feira, 19, muitas pessoas esperavam por nomeação na Semad. “É um procedimento normal. E todos serão atendidos”, encerrou.

Texto e fotos: Assessoria