Prefeitura recua e deixa decisão sobre granja de Tsuru ao Ministério Público

Um caso que vinha rendendo assunto nos bastidores da política há cerca de dez dias acabou sendo alçado para solução através do MP.

Trata-se de um Termos de Ajustamento de Conduta firmado entre o prefeito-tampão Célio Batista e Eduardo Tsuru, dono da Granja Brasil. O problema decorre do fato da empresa estar instalada em área impropria para realizar suas atividades, e estabeleceu prazo de dez anos para que a granja seja transferida para a área rural. Esta decisão, no entanto, vem sendo contestada posto ter estendido prazo determinado anteriormente, que dava apenas três anos para a mudança.

Em princípio, a administração de Rosani Donadon, através da Procuradoria-Geral, estava disposta a cancelar o acordo, entendendo ser inválido por ser tratar de questão que afeta o meio ambiente e a coletividade. No entendimento dos procuradores, tal ato só poderia ter sido firmado com chancela do Ministério Público. No entanto, havia o viés político da questão, uma vez que Eduardo foi o principal oponente de Rosani Donadon nas eleições do ano passado.

Como a inevitável desconfiança de represália ao oponente vinha crescendo e minando a credibilidade dos argumentos do Município, a solução encontrada para resolver o caso foi encaminhar tudo a Curadoria do Meio Ambiente da representação local do Ministério Público para que esta instituição decida a questão.

