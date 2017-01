Secretário de Obras acompanha serviço de limpeza nas ruas de Vilhena

O trabalho de limpeza e recuperação da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) nas ruas e avenidas de Vilhena continua intenso.

Nesta quarta-feira, 18, o secretário municipal Josué Donadon acompanhou o trabalho dos servidores nos Setores 15 e 17.

De acordo com o titular da Semosp, o objetivo do trabalho é cumprir o planejamento estratégico que visa limpar todos os bairros do município. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Semosp. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada, pois isso contribui para o bem estar da população”, destacou.

Josué Donadon informou que também está sendo feita a retirada do entulho das ruas e limpeza das áreas verdes. A secretaria conta com cinco caminhões, duas pás-carregadeiras e duas patrolas para agilizar o trabalho, além de vários funcionários que atuam para deixar a cidade limpa.

O trabalho de limpeza começou na semana passada no bairro Cristo Rei, e nesta quarta-feira o bairro Bodanese também recebeu a frente de trabalho.

“A prefeita Rosani Donadon está acompanhado o trabalho que está sendo feito de limpeza das ruas e avenidas de Vilhena, pois é um compromisso da gestão pública manter a cidade limpa”, disse o secretário.

Texto e fotos: Assessoria