Telhado quebra e homem cai de uma altura de 3 metros dentro de casa

O incidente aconteceu na manhã desta quinta-feira, 19, na Rua Califórnia, no bairro Alto Alegre, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, Valdir Guimarães, de 34 anos, estava realizando reparos no telhado de sua casa, quando a telha quebrou e ele caiu de uma altura aproximada de 3 metros.

Na queda, sofreu possível fratura na perna direita, entre outras escoriações. Ele foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros ao pronto-socorro do Hospital Regional.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia