Câmara tem R$ 713 mil para “torrar” neste mês de recesso – Leia na coluna “Cego, Surdo e Mudo”

* Então, tá bem estranha a situação nas instituições vilhenenses que desde o dia primeiro estão “sob nova direção”. Na prefeitura, fica bem que tudo está passando por Melki Donadon, o “primeiro-esposo”, antes da tomada de decisões.

* Diante desta situação, os sarristas de plantão estabeleceram um paralelo com a Câmara de Vereadores, garantindo que por lá quem “manda” é o Júnior Pintor, “bambambã” do PSDB, partido que compõe a maior bancada na Casa de Leis e tem seis três representantes na Mesa Diretora. Inclusive, um tucano na presidência.

* Então, fica determinado que, para se resolver algo na prefeitura o atalho atende pelo nome de Melki, e para encurtar os caminhos no Legislativo o negócio é falar com o Júnior.

* Vexame, indignação e troca de insultos. As três definições servem para resumir tudo o que aconteceu na Câmara de Vereadores da nossa querida Vilhena, com a posse dos três vereadores eleitos que estão na cadeia desde o ano passado. Faltou pouco pra não virar um ringe.

* E esta situação lamentável deve se prolongar ainda por algum tempo. A novela vai se arrastar em torno da queda de braço entre o Poder e os enjaulados pelos subsídios dos últimos meses do ano passado, assim como pela apreciação de pedido de cassação protocolado na Casa.

*Teve gente reclamando que, além da ridícula situação, o contribuinte ainda teve que pagar a conta do deslocamento de duas viaturas, diárias de servidores e outras despesas para que se trouxesse Junior Donadon e Vanderlei Graebin da capital para a posse. Mas, na verdade os dois edis é que tiveram que arcar com a conta.

*Enquanto isso, o ex-prefeito Zé Rover luta na Justiça para tentar permanecer preso na capital, em cela especial, prerrogativa que possuía até o final do mandato. Ele não anda nada a fim de ter que encarar a Cadeia Pública de Vilhena.

*Com a determinação do presidente Adilson de Oliveira em limitar a dois o número de assessores dos dez vereadores no exercício do mandato, deve-se gastar muito menos do que se consumia na gestão anterior com o pagamento dos servidores. Esperamos que o nobre dirigente do Poder dê transparência às contas do Legislativo para que se saiba quanto foi economizado este mês, e no que será aplicado tal saldo.

*E, já dá pra ele explicar pra “nóis” como será a aplicação dos R$ 713 mil que o Executivo repassou nesta sexta-feira 20 ao Poder que comanda. Aguardamos seu relatório, presidente Oliveira.

*Depois da disputa acirrada pela presidência da Câmara de Vereadores de Vilhena, com aquela lamentável sequência de sessões com falta de quórum para se realizar o pleito interno, parece que a unidade do Parlamento foi estabelecida.

*Tanto que todos os componentes da Casa de Leis que estão em condições de exercer o mandato ou estavam presentes na primeira sessão extraordinária após a definição da Mesa Diretora, aprovaram a proposta de Rafael Maziero de se transferir as reuniões ordinárias para o período noturno.

*Pelo jeito, a prefeita Rosani Donadon vai tocar seu mandato sem preocupação com a pendência quanto a legalidade de sua candidatura no ano passado, que está sem decisão no Tribunal Superior Eleitoral.

*Repousando nos escaninhos da Corte superior, a tendência é que a decisão do TRE, que validou os votos da prefeita, seja mantida. Isso de acordo com quem conhece os tortuosos caminhos da Justiça verde-amarela.

*O advogado Caetano Neto está preocupado com a postura de alguns dos estreantes na Câmara de Vereadores. Em sua análise está havendo muito “nariz empinado” por lá, o que não sinaliza boa coisa. “Aconselho aos nobres vereadores aproveitar este período para se debruçar na Lei Orgânica do Município, Regimento Interno do Legislativo e outras normativas pertinentes a função que ocupam, para que exerçam o mandato com dignidade e respeito ao eleitor”.

*Para ele, a missão desta legislatura é complicada, pois cabe aos novos vereadores resgatar a credibilidade e a honra do Parlamento após os lamentáveis casos ocorridos no ano passado.

*Finalizando, o Extra de Rondônia se solidariza com o prefeito de Colorado do Oeste, Professor Ribamar Araújo, que nesta semana perdeu o pai vítima de acidente automobilístico. Nossas condolências ao alcaide e torcemos para que ele se recupere logo deste significativo abalo emocional para poder tocar em frente a vida e o mandato Executivo.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia