CHUPINGUAIA: prefeita se reúne com autoridades para tratar de regularização fundiária

Acompanhada da equipe técnica da prefeitura de Chupinguaia, a prefeita, Sheila Flávia Anselmo Mosso, foi recebida na manhã desta quarta-feira (18), na sala de reunião da Superintendência do Desenvolvimento do Estado de Rondônia (SUDER), edifício Pacaás Novos, pela Diretora do Patrimônio do Estado (DIPAT/SUDER), Iaf Azamor, e pela Gerente de Regularização Fundiária Urbana, Hannyellen Alecrim, para tratar sobre o Programa “Titulo Já”.

Em reunião, a equipe técnica da Diretoria de Patrimônio e Regularização Fundiária orientou a prefeita Sheila Mosso sobre os procedimentos do programa de regularização fundiária urbana Título Já, entre elas, as leis e o perfil do propenso beneficiário. “A prefeita ficou de retornar com a documentação para formalização do convênio com o Governo de Rondônia”, disse Hannyellen.

Após os prefeitos ouvirem falar muito da importância para economia do município através do programa de regularização fundiária urbana e rural durante o 1ª Encontro dos Novos Gestores Municipais do Estado de Rondônia, organizado pelo Governo de Rondônia, em parceria com AROM, SEBRAE, NEIFRO e SUDER, que aconteceu no final de novembro de 2016, segundo Iaf Azamor, mais seis municípios buscaram formalização de convênio com o Governo de Rondônia para fins de regularização fundiária de lotes urbanos através do Programa Título Já, que dá o benefício da gratuidade do registro do imóvel em cartório, as famílias de baixa renda moradoras nos municípios.

Texto e foto: Marcelo Gladson