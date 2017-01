Colecionador de títulos e gols no amador, “Pato” fala de carreira e projetos no Barcelona

O atacante Jhonathan Rodrigues, de 25 anos, em entrevista ao Extra de Rondônia falou de sua trajetória no amador e os objetivos que almeja alcançar agora no profissional, quando defenderá as cores do catalão vilhenense.

Natural de Vilhena, “Pato”, como é conhecido no futebol amador, deixou um legado a frente da equipe do União FC, clube fundado pelo então vice presidente do Barcelona Odelmar Schabo.

Em um ano e meio jogando pelo União, o atleta relembra que disputou 16 campeonatos e foi 15 vezes artilheiro no cone sul, sendo oito troféus da artilharia defendendo as cores do União. “Além disso fui campeão municipal de campo em Colorado e Cerejeiras em 2016. E em 2015, campeão estadual pelo União Vilhena de Futebol Society, onde conseguimos vaga e disputamos o Brasileiro em Anápolis (GO)”, completou ele.

Foi no União, considerado por Pato como uma família, que o atleta conseguiu feitos almejados por muitos peladeiros e que ele carrega como objetivos a serem alcançados no profissional.

“Nesse tempo no União fiz 137 gols, sendo a maioria deles em campeonatos disputados em Colorado e Cerejeiras”, contou Pato.

Com suas atuações pelo clube amador que o atleta ganhou visibilidade para ser contratado para o Barcelona. Mas sua carreira no profissional não começou agora. Pato já atuou pelo Paranavaí – PR e Jacareí Atlético Clube, de São Paulo.

Para o atacante, o seu diferencial é a velocidade, força de vontade e estilo de jogar, onde atua pelas pontas. Pato diz que se espelha em Neymar, pois seu estilo é bem parecido, mas com humildade disse ficar somente na agilidade, já que não se considera muito habilidoso.

Ao final da entrevista, o atleta agradeceu a oportunidade dada pelo Barcelona e também ao “Tenente” e sua esposa, como é conhecido Odelmar Shabo, pela chance e pela confiança que depositaram ao longo de sua trajetória no amador.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Divulgação