Governo vai realizar concurso com mais de mil vagas em RO

O Governo do Estado de Rondônia, através da SESAU e SEGEP anunciou a contratação da empresa para realizar novo Concurso Público.

Cabe a Fundação de apoio a pesquisa, ensino e assistência à escola de medicina e cirurgia e ao hospital universitário gaffrée e guinle da Universidade do Estado do Rio de Janeiro – FUNRIO, realizar todos os trâmites necessários para execução do certame.

O novo concurso visa preencher 1.136 vagas em cargos efetivos, previstos na Lei nº 3.503, de 30 de janeiro de 2015, e que vão atender as Unidades Estaduais de Saúde, localizadas em Porto Velho, Buritis, Cacoal, São Francisco do Guaporé, Extrema e Ariquemes.

Fonte: Rondoniagora