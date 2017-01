Juiz nega liberação de salário a ex-prefeito Zé Rover

Em decisão proferida ontem (quinta-feira 19), o juiz Fabrizio Amorim de Menezes deu resposta negativa a Agravo de Instrumento apresentado pelos defensores do ex-prefeito solicitando a liberação de seus subsídios, bloqueados desde que foi preso, no ano passado.

Em seu despacho, o magistrado postergou a análise da petição, determinando que o certo é aguardar decisão de instância superior ao recurso. Com isso Rover continua sem ter acesso ao salário referente ao final do mandato, e terá que aguardar o desfecho do recurso apresentado pela atual administração, que resiste em efetuar o pagamento.

Zé Rover havia conseguido decisão favorável a causa em primeira instância, mas o Município recorreu no início desta semana.

