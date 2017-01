Luizinho Goebel solicita ambulância para demanda de Cerejeiras

O deputado Luizinho Goebel (PV) indica ao governo do Estado a necessidade de aquisição de uma ambulância para atender a demanda da saúde do município de Cerejeiras.

A solicitação, segundo Goebel irá contribuir com o atendimento da população local, agilizando o deslocamento dentro da cidade, bem como para outros municípios no caso de atendimento de maior gravidade.

O parlamentar também solicitou que o Poder Executivo firme convênio com o município de Nova Brasilândia d’Oeste para a realização da reforma na estrutura física do Hospital Municipal.

De acordo com o deputado, o Hospital Municipal de Nova Brasilândia d’Oeste encontra-se em estado precário e necessitando de uma estrutura física melhor para que sejam realizados os atendimentos a população.

Segurança Luizinho Goebel indicou ao Estado, através da Sesdec, a necessidade de reforma e melhorias para atender a Delegacia da Polícia Civil do município de Presidente Médici.

Segundo o deputado, a recuperação da unidade policial contribuirá com os trabalhos desenvolvidos pelos policiais civis e com o atendimento da população local e do entorno.

O parlamentar também solicitou que o governo providencie junto ao Comando Geral da Polícia Militar de Rondônia, a disponibilização de, no mínimo, mais três militares para atender o quadro efetivo que atende o município de Nova União.

“A população do município aumenta a cada ano, e o quadro atual da PM do município não é suficiente para atender a demanda recebida diariamente”, frisou Luizinho.

