PM apreende munições, entorpecente e detêm suspeitas

No final da tarde desta sexta-feira, 20, a Polícia Militar (PM) deteve duas mulheres, uma delas grávida.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma mulher estava sendo investigada pelo Núcleo de Inteligência (NI), onde informações apontavam que ela estava comercializando entorpecentes na Praça Padre Ângelo Spadari, em Vilhena.

Com isso, na manhã de quinta-feira, 19, a suspeita estava na praça quando do um homem chegou e pegou com ela um invólucro.

Contudo, a polícia já tinha endereço da suspeita, e na tarde desta sexta, um homem foi até a casa dela na Avenida 15 de novembro, no centro, próximo a delegacia da Polícia Federal, e pegou uma sacola, em seguida saiu numa Bros 150.

Quando o motoqueiro percebeu que ia ser abordado, largou a sacola e empreendeu fuga. No pacote havia uma porção de substância aparentando ser maconha pesando 70 gramas.

Em revista no imóvel foi encontrado grande quantidade de munições, sendo estas em cartuchos carregados e vazios, além de uma garrucha artesanal.

Diante dos fatos, as mulheres que são irmãs, foram levadas para a delegacia de Polícia Civil, onde foi feito boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia