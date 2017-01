PM fecha boca de fumo no Assosete e conduz quatro suspeitos para delegacia

No final da manhã desta sexta-feira, 20, a Central de Operação da Polícia Militar (PM) recebeu informação que na Rua Jequitibá, no bairro Orleans, em Vilhena, duas pessoas sendo um de camiseta verde e boné preto o outro short branco e camisa laranja, haviam escondido no meio do mato uma TV enrolada em um lençol de cor rosa. Após, saíram tomando rumo ao bairro Assosete.

A testemunha apontou aos policiais onde poderiam estar os suspeitos. Com isso, a Rádio Patrulha foi até a Rua 7605, onde avistou um grupo de homens no qual ao verem a viatura agiram de forma que chamou a atenção dos PMs.

Ao proceder à abordagem ao grupo, um deles estava com um cigarro de maconha na mão, que rapidamente jogou no chão.

Em revista pessoal, foi encontrada no bolso de Luiz Aparecido Gomes da Costa, de 22 anos, uma porção de entorpecente, em seguida foi realizado busca na casa e no quarto da proprietária Marlene Gomes do Carmo, de 46 anos, foram encontradas porções aparentando ser maconha e uma balança de precisão.

Já nos fundos do imóvel foi localizada uma motocicleta Yamaha Factor com placa de Ji-Paraná, com registro de roubo/furto. E, Felipe Viana se apresentou como dono da moto. Ele disse que foi ao local comprar drogas. Também foram conduzidos Edilson Felipe Oliveira Lima, de 20 anos e Edilson Gomes da Costa, de 19 anos.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia