PM registra primeiro homicídio de 2017 em Vilhena

O crime ocorreu no começo da madrugada desta sexta-feira, 20, na Avenida 1707, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima identificada como Charles da Rocha Siqueira, de 18 anos, caminhava pela via em companhia de uma mulher, quando dois homens numa moto aproximaram e o carona disparou por várias vezes, em seguida a dupla fugiu tomando rumo ignorado.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e socorreu a vítima ao pronto-socorro do Hospital Regional, mas ao dar entrada não resistiu aos ferimentos e morreu.

A PM fez buscas, mas não localizou nenhum suspeito. A testemunha não soube dizer a marca ou modelo da moto que os assassinos utilizavam.

Este é o primeiro homicídio registrado no ano de 2017 em Vilhena.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia