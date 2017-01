Prefeita determina inspeção detalhada em prédios públicos

A prefeita de Vilhena, Rosani Donadon (PMDB) tomou uma decisão bastante difícil, porém extremamente necessária para a melhoria dos prédios públicos do Município: todas as empresas responsáveis por construções públicas que necessitam de reforma terão o prazo de cinco dias para manifestarem-se acerca dos reparos necessários.

Do contrário, os casos não solucionados serão encaminhados à Procuradoria Geral do Município (PGM) para as providências cabíveis.

Rosani se reuniu com engenheiros do Município, bem como com a titular da Secretaria Municipal de Integração Governamental (SEMIG), Ivete Pires da Costa, e deu “carta branca” para que a equipe técnica realize inspeções minuciosas nas novas construções para que tudo seja definitivamente entregue sem prejuízos ao município. “É inaceitável que uma obra nova seja entregue com defeitos. Por isso todos os responsáveis serão acionados e vamos solucionar esses problemas estruturais. A população não pode pagar por algo defeituoso e sem qualidade”, disse a prefeita sobre o assunto.

Outra equipe de técnicos irá iniciar inspeções para a reforma de prédios mais antigos. No próprio paço municipal a reforma do auditório está em fase de planejamento. “É um espaço que temos para nos reunir com os servidores, com a população e pra poder conversar em coletividade. O telhado do local está literalmente caindo sobre nossas cabeças. Isso é um absurdo”, opinou Rosani Donadon.

A secretária de integração governamental comemorou a medida. “É um anseio da nossa equipe poder colocar a casa em ordem e proporcionar mais qualidade para nossa população”, afirma.

Texto e foto: Assessoria