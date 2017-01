Prefeita e secretário acertam detalhes da implantação do Diário Oficial Eletrônico

Em reunião com o secretário de comunicação e o responsável pela T.I do município, a prefeita Rosani Donadon acertou os últimos detalhes técnicos para a implantação definitiva do Diário Oficial Eletrônico (DOE) das ações do executivo e legislativo do município de Vilhena.

O formato impresso deixará de circular já a partir da primeira semana de fevereiro e vai gerar uma economia considerável aos cofres públicos. Conforme já foi relatado em outra oportunidade, o município chega a gastar R$ 40 mil mensais com as publicações. Já com o formato eletrônico, a economia chegará a 90% deste valor.

“Além da economia financeira nós destacamos a agilidade. Hoje em dia a pessoa só tem acesso às publicações pelo impresso e ele não circula fora de Vilhena, com o formato digital em qualquer lugar do mundo o cidadão terá acesso às informações pela internet” disse o secretário de comunicação, Esteban Vera.

O responsável pela tecnologia da informação (T.I) Marcelo Ceballos, disse que a equipe está trabalhando para a criação do portal online e do novo layout, que vai proporcionar mais agilidade no acesso e informações em tempo real das ações dos poderes.

O Diário Oficial Eletrônico foi criado pela lei nº 4.534/2017, aprovado pela Câmara Municipal e sancionado pela prefeita no dia 11 de Janeiro.

Para a prefeita Rosani, esse ato acompanha a evolução e Vilhena não poderia ficar de fora. “Hoje todo mundo tem acesso a internet. A velocidade das informações é muito grande e em tempo real. Criando mais essa ferramenta, tanto o cidadão quanto município ganham em agilidade e economia. E não só na questão das publicações, mas em todos os âmbitos da administração municipal” finalizou a prefeita.

Texto e foto: Assessoria