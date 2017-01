UNIR abre processo seletivo com mais de 2.600 vagas

As inscrições para participar do Processo Seletivo Discente 2017 da Fundação Universidade Federal de Rondônia (UNIR), destinado a selecionar candidatos para o preenchimento de vagas nos cursos de graduação presenciais, começam nesta quinta-feira, dia 19, e vão até dia 23 de janeiro. Este ano, a UNIR oferece 2.695 vagas distribuídas nos cursos dos oito campi (conforme Anexo I – Quadro de Curso e Vagas do Edital), com entrada para o 1º e 2º semestres de 2017.

Poderão se inscrever no Processo Seletivo Discente 2017 os candidatos participantes do Exame Nacional do Ensino Médio do ano de 2016 (ENEM 2016), Antes de efetuar a inscrição, o candidato deverá tomar conhecimento do disposto no Edital e certificar-se de que preenche os seguintes requisitos: ter concluído o ensino médio ou estar regularmente matriculado no 3º ano do ensino médio, com previsão de conclusão antes da data da matrícula; ter realizado o ENEM 2016 e confirmar o seu número de inscrição.

As inscrições serão realizadas mediante o preenchimento do formulário eletrônico, disponível no Portal de Processos Seletivos da UNIR, no endereço eletrônico http://www.processoseletivo.unir.br/index.php?pag=concursos&id=154 ou diretamente neste link.

Vagas

A UNIR oferece 2.695 vagas para cursos presenciais no ano letivo de 2017, distribuídas em 63 cursos nos oito campi da instituição (conforme Anexo I – Quadro de Curso e Vagas do Edital), com entrada para o 1º e 2º semestres.

Em cumprimento à Lei Federal 12.711/2012, Decreto nº7.824/2012,Portaria Normativa nº 18 de 11 de outubro de 2012 do Ministério da Educação e à Resolução nº 416/CONSEA/UNIR de 21de dezembro de 2015, 50% das vagas são destinadas ao sistema de cotas, sendo reservadas para os alunos que concluíram integralmente o ensino médio na rede pública de ensino, conforme determinado no Edital.

Cursos de graduação

Os cursos de graduação presenciais ofertados pela UNIR para primeiro semestre de 2017 são os seguintes: Engenharia de Alimentos e Pedagogia (Ariquemes); Administração, Ciências Contábeis, Direito e Engenharia de Produção (Cacoal); Administração, Gestão Ambiental, Letras e Pedagogia (Guajará-Mirim); Engenharia Ambiental, Estatística e Física (Ji-Paraná); Administração, Biblioteconomia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Computação, Direito, Educação Física, Física, Geografia, História, Letras/Português, Matemática, Pedagogia, Psicologia (Porto Velho); Engenharia de Pesca, Medicina Veterinária (Rolim de Moura); Jornalismo e Letras (Vilhena).

Para o segundo semestre de 2017 serão ofertados os cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito (Cacoal); Matemática e Pedagogia (Ji-Paraná); Artes Visuais, Arqueologia, Ciências Biológicas, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Filosofia, Letras/Espanhol, Letras/Inglês, Letras/Libras, Medicina, Música, Química e Teatro (Porto Velho); Agronomia, Engenharia Florestal, História e Pedagogia (Rolim de Moura); Administração, Ciências Contábeis e Pedagogia (Vilhena).

Edital em LIBRAS

A UNIR disponibiliza ainda o Edital de Processo Seletivo 2017 em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), por meio de tradução completa do edital para leitura em LIBRAS, além de vídeo com tradução e interpretação em LIBRAS.

Desta forma, a UNIR promove a acessibilidade dos candidatos surdos ao processo seletivo 2017, dando amplo direito de igualdade no que se refere às informações constantes no edital, conforme determina a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.

Para ter acesso aos vídeos, clique no link “>https:// .

Texto: Rondoniagora