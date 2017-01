Vilhena ganha patrulha mecanizada através de emenda da deputada Rosangela Donadon

O titular da Secretaria Municipal de Agricultura (SEMAGRI), Rogério Henrique, comemorou nessa semana a parceria consolidada entre a pasta e a deputada estadual Rosangela Donadon (PMDB), a qual irá resultar na aquisição de uma patrulha mecanizada à prefeitura de Vilhena.

Rogério disse que os equipamentos trarão mais estrutura à pasta e mais resultados ao homem do campo. “Trata-se de uma parceria importante, uma vez que precisamos proporcionar ao produtor rural as melhores condições possíveis para que ele possa desenvolver suas atividades”, comentou o secretário.

Segundo o entendimento de Rogério Henrique, o produtor rural é uma das principais bases da economia e a parceria entre homem do campo e Município só tem a consolidar o desenvolvimento do setor produtivo.

A deputada estadual Rosangela Donadon reiterou seu compromisso com o homem do campo, bem como com os municípios da região sul de Rondônia. “Entendo que o Estado tem o compromisso de auxiliar na geração de emprego e renda, e fornecendo meios para auxiliar a produção local, com certeza teremos grandes resultados sociais para nossa comunidade”, disse a deputada Rosangela Donadon.

A SEMAGRI vem trabalhando em ritmo acelerado a fim de se estruturar para poder colocar os projetos desenvolvidos pela equipe em prática. “A prefeita Rosani Donadon determinou agilidade para iniciarmos as parcerias com associações rurais”, finalizou o secretário.

Texto: Assessoria

Foto: Divulgação