Vilhenenses se mobilizam para exigir cassação de vereadores presos

Através das redes sociais e em comentários nas matérias do Extra de Rondônia, eleitores estão programando ato de protesto para o próximo domingo.

Não há nenhuma liderança encabeçando a iniciativa, que de acordo com o que o site apurou trata-se de manifestação espontânea.

A convocação está sendo feita através do Facebook e Watsapp, que viralizaram nas duas redes. O protesto está marcado para as 14hs30m do domingo 22, na Praça Nossa Senhora Aparecida.

Nas mensagens se sugere que os participantes levem cartazes e faixas de protesto para a ocasião.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia