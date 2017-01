BR-364: carreta tomba e deixa pista interditada próxima ao Jamantão

O acidente aconteceu na manhã deste sábado, 21, no Km 43 da BR-364, sentido Porto Velho, próximo ao Posto Jamantão, cerca de 35 quilômetros de Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o motorista da carreta teria perdido o controle e tombado no meio da pista.

O caminhão estava carregado com soja, que se espalhou no meio da rodovia. O tráfego está interrompido nos dois sentidos da via.

A previsão que a pista seja liberada por volta das 16 horas de hoje. Não houve feridos, apenas danos materiais.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia