Pais acampam em frente escola, mas diretora diz que não é garantia de vaga

Todos os anos é uma luta para conseguir vagas nas escolas em Vilhena, neste ano não será diferente.

Nesta sexta-feira, 20, cerca de 33 pais já estavam acampados em frente a escola municipal Marizete Mendes, no centro de Vilhena.

Várias barracas foram montadas no pátio da escola, mas devido ao tempo chuvoso e algumas mães grávidas, o vigia permitiu que ocupassem a quadra.

Porém, os pais entraram em contato com a reportagem do Extra de Rondônia, onde relataram que duas pessoas representando a escola estiveram à noite com eles e explicaram que não adiantaria em nada a fila, pois em reunião com representantes da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), ficou decido que todas as escolas municipais irão atender em formato de quadrante, ou seja, quem mora mais perto tem mais chance de conseguir a vaga pretendida.

Com isso, entra a reclamação dos pais que estão acampados no local. Uma mãe que chegou sexta por volta das 09h30 e é a primeira da fila, pode não conseguir a vaga, mesmo morando no quadrante, pois sua casa está localizada no bairro Cidade Jardim, próximo a Unir.

A reivindicação dos pais é que a diretora siga a lista feita por eles por ordem de chegada. Os pais disseram que não vão arredar os pés, porque sabem que muitos ali, se forem embora, não irão conseguir vaga.

“Estamos aqui, vamos lutar pelos nossos direitos e vamos até o fim”, falaram todos em voz alta.

O Extra de Rondônia deixa espaço aberto caso a diretora ou representante da escola queira falar sobre o assunto.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia