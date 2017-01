PM age com rapidez e apreende adolescente após furtar moto em Colorado

Na tarde deste sábado, 21, a Polícia Militar (PM) de Colorado do Oeste, agiu com extrema rapidez e apreendeu um menor de idade logo após ter invadido uma casa e furtado uma moto.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, o irmão da vítima, acionou a PM e relatou que um homem de estatura média, trajando camiseta preta e mochila, havia invadido a casa de seu irmão que está viajando e tinha furtado uma moto Honda Bros de cor preta, no local o suspeito deixou uma moto Honda Biz 100, placa NDG-2160/Vilhena.

De posse das informações a guarnição passou a fazer buscas, visualizando o suspeito na BR-435 sentido Vilhena, nas proximidades do motel. Ao receber ordem de parada o rapaz empreendeu fuga em alta velocidade sentido Colorado colocando a vida dele e de terceiros em risco.

Porém, após intensa perseguição, o infrator foi abordado e apreendido já que é menor de idade. O adolescente assumiu que tinha furtado o veículo e deixado a outra moto que tem registro de furto em Vilhena.

Na mochila do rapaz havia alguns objetos de procedência duvidosa que foram apreendidos pela polícia para averiguação.

Diante dos fatos, o jovem infrator foi levado para a delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia