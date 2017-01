PRF e PC apreendem 180 Kg de Cloridrato de cocaína em Vilhena

Uma operação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Civil que visa combater o tráfico de drogas nas fronteiras, resultou em 180 kg de cloridrato de cocaína apreendidos na noite de sexta-feira, 21 em Vilhena.

Segundo informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a droga teria sido encontrada em uma Van, que teria sido abordada no Km 16 da BR-364.

Os ocupantes do veículo eram três homens que confessaram que estariam levando a cocaína de Porto Velho para Cuiabá. As embalagem dos tabletes apreendidos estavam marcadas com a seguinte frase, “Feliz Aniversário”.

Estima se que a apreensão tenha dado um prejuízo de cerca de R$ 9 milhões ao tráfico. O cloridrato de Cocaína nada mais é do que a cocaína em seu estado mais puro, no qual os traficantes ao adicionarem outros componentes químicos chegam a fazer 10 kg de cocaína a partir de 1 kg de cloridrato de cocaína.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à base da PRF e posteriormente seguiram para a delegacia de Polícia Civil de Vilhena.