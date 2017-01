Revista no presídio Cone Sul encontra arsenal em armas brancas e celulares

Na tarde deste sábado, 21, uma força tarefa agregando Agentes Penitenciários, Força Tática, Radio Patrulha e Grupo de Operações Especiais (GOE), entraram no Centro de Ressocialização Cone Sul para realizar uma varredura.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, devido a crescentes rebeliões nos presídios, onde a briga entre facções está se tornando comum e mortal, a direção do Cone Sul, optou pela operação.

O pavilhão “B” abriga condenados que se dizem membros do Primeiro Comando da Capital (PCC). E, justamente neste pavilhão foi encontrado verdadeiro arsenal de armas brancas, aparelhos celulares entre outros tipos de engenhocas caseiras.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Vilhena Alerta