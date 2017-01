Secretária de educação reúne diretores para elaborar calendário escolar

A secretária municipal de educação, professora Raquel Donadon, recebeu na tarde desta quinta-feira, 19, os diretores escolares para planejar o calendário do ano letivo em Vilhena.

A elaboração do calendário é uma forma de dinamizar todo o decorrer do ano, fazendo com que professores e direção escolar sigam uma mesma proposta de trabalho, respeitando os projetos que estão sendo desenvolvidos e as datas comemorativas que cada órgão escolar trabalha em sala de aula.

Raquel Donadon disse que o calendário escolar é o primeiro passo do planejamento e, isso, fará com que professores e diretores se programem para realizar os projetos desenvolvidos. “Uma das primeiras informações que os pais, alunos e professores devem receber é o calendário escolar, pois é por ele que a comunidade escolar sabe quando haverá feriados, férias, festas, reuniões de pais”, explicou a professora.

De acordo com o Departamento Pedagógico da SEMED, foi a primeira vez que foi reunido diretores para compartilhar ideias e sugestões para definir o calendário, sendo uma iniciativa da nova gestão. Anteriormente, cada escola elaborava o calendário, o que gerava um confronto de datas entre as entidades da educação.

Na reunião foi estabelecido quatro sábados letivos que poderão ser utilizados para realização de aulas e encerramento de projetos, sendo que serão contabilizados dentro da carga horária mínima que deve ser proporcionado aos alunos.

A programação do cronograma escolar está sendo analisado pelo Conselho Municipal de Educação (CME) e nos próximos dias será encaminhado para todas as escolas da rede municipal de ensino.

A secretária de educação reforçou que a responsabilidade e todo o esforço deve ser para atender os alunos, com qualidade de ensino e responsabilidade com os estudantes. “É muito sério a responsabilidade com o aluno. Viemos fazer um excelente trabalho na educação e contamos com apoio dos professores para que a educação em nosso município seja uma referência”, concluiu a professora.

Texto e foto: Assessoria