“TREVO DA MORTE”: mesmo após mortes, escuridão toma conta de rodovia que liga Cerejeiras a Pimenteiras

O local apelidado como “trevo da morte” por moradores da região já foi alvo de muitos protestos. A engenhoca foi construída pelo Departamento de Estradas e Rodagens (DER) com o objetivo de amenizar a periculosidade que afetava o local, devido ser uma travessia.

Os moradores das cidades de Cerejeiras, Corumbiara e Pimenteiras já sabem de que local estamos falando. Trata-se de uma rotatória na BR-435 (antiga RO-399) localizada a 13 quilômetros de Cerejeiras e que serve de acesso ao restante dos municípios do interior.

Inúmeras pessoas já morreram exatamente neste local. O último, um policial civil na ascensão de sua servidão à segurança do Estado, teve sua carreira tragicamente interrompida ao colidir com “super postes” instalados ali e que, teoricamente, serviria para iluminar o trevo e evitar que acidentes como este viesse a acontecer.

Além da facilidade para as ocorrências de acidentes, o local também fica fragilizado aos ataques de assaltantes.

A reportagem do Extra de Rondônia esteve na região para comprovar a exatidão da denúncia. A rodovia foi recuperada e isso facilita para que os motoristas ultrapassem a velocidade permitida, e assim “atropele” a pequena rotatória.

Moradores da região, em conversa com a reportagem, sugeriram ao DER a implantação de quebra-molas e placas refletivas em todos os sentidos da rodovia, além da iluminação.

Em novembro de 2016, o diretor do DER, Ezequiel Neiva, que também possui residência em Cerejeiras, explicou que as luminárias dos postes são frequentemente substituídas, porém, vândalos tem roubado a fiação de cobre, com isso causando transtornos aos motoristas. Na ocasião, Neiva afirmou, categoricamente, que em 30 dias a iluminação já teria sido recuperada. No entanto, o trecho ainda continua na escuridão propiciando que novos sinistros venham a ocorrer.

A reportagem tentou manter contato com Neiva por telefone, mas as ligações não foram completadas. Deixamos o espaço aberto para quaisquer esclarecimentos.

Texto: Eliezer Gouveia

Fotos: Extra de Rondônia