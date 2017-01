Ano letivo na rede municipal começa 6 de fevereiro em Vilhena

A Secretaria Municipal de Educação (SEMED), através da titular da pasta, professora Raquel Donadon, comunicou o início das matrículas na rede municipal e o retorno do ano letivo.

As matrículas começam hoje (segunda-feira, 23) e vai até o dia 27. Raquel Donadon explicou que tanto as matrículas do ensino infantil quanto do ensino fundamental serão efetivadas no mesmo período. “Serão cinco dias para a realização de matrículas, entre 23 e 27 de janeiro. As matrículas na Educação de Jovens e Adultos (EJA) também cumprirão o mesmo cronograma”, esclareceu.

“Todo esforço está voltado para atender os pais da melhor forma possível. Estamos buscando meios para que nenhuma criança fique sem vagas nas escolas”, disse a secretária de educação, que explicou, ainda, que o início do ano letivo está previsto para o dia 6 de fevereiro. “Estamos organizando para que o retorno seja tranquilo e que os pais, professores e alunos tenham um lugar organizado e preparado para recebê-los”, concluiu Raquel Donadon.

MATRÍCULA

O departamento pedagógico da SEMED mencionou que caso os responsáveis desejam mudar o aluno de escola, é necessário que peça um pedido de disponibilidade de vaga na escola a qual está buscando uma vaga, para depois ir até a escola na qual o estudante já está matriculado para pedir o histórico escolar.

Tanto a mudança de escola quanto a primeira matrícula da criança precisa de documentações exigidas, como: certidão de nascimento, cartão do SUS, carteira de vacinação, comprovante de residência, fotos 3×4, Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), mais os documentos do responsável.

Uma das observações é se a criança não tiver o CPF. Neste caso, a matrícula será realizada normalmente, porém, os pais terão um prazo para providenciar o documento.

A coordenação pedagógica orientou os pais procurarem a escola mais próxima de suas residências e, que as escolas municipais estarão atendendo e tirando todas as dúvidas das 7h às 13h. Além disso, poderão entrar em contato com a secretaria de educação através dos números de telefones: 3321-4300 e 3322-4175.

Texto e foto: Assessoria