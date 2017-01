Caminhão derruba poste e danifica fachada de loja em Cerejeiras

O fato aconteceu na última sexta-feira, 20, no centro da cidade de Cerejeiras. Um caminhão com placas de Ji-Paraná teria derrubado um poste de iluminação pública e com isso danificado a fachada de uma loja.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, era manhã de sexta-feira quando a Polícia Militar foi acionada a atender uma solicitação de danos ao patrimônio público. Ao chegar no local, testemunhas relataram que o caminhão trafegava pela Avenida das Nações e, ao fazer uma conversão a esquerda para acessar Rua Rio Grande do Sul, teria ficado preso aos fios de alta tensão e com isso derrubado o poste.

Os policiais e o Corpo de Bombeiros isolaram a região até a chegada dos servidores das Centrais Elétricas de Rondônia (CERON). O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia