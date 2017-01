Em Pimenteiras, secretário de turismo planeja ações para o município

O secretário de Turismo e Meio Ambiente de Pimenteiras do Oeste,Carlos Rogério Rodrigues, o “Carlinhos”, coordenou a reunião que aconteceu nesta sexta-feira, 20, com objetivo de tratar de ações na área de educação ambiental no município.

Estas ações visam prioritariamente o público infanto juvenil e com o intuito de firmar parcerias para desenvolvimento estiveram presentes Sgto Raimundo Dimas Gerente do Parque Estadual Corumbiara, Vereadores Rafael Souza, Admilson Megias, o Presidente do Poder Legislativo Vereador Jésus além da presença do secretário de educação Wilson Albuquerque e representantes da comunidade.

Na pauta da reunião foram tratados assuntos sobre: Gestão de resíduos sólidos, planejamento estratégias para o desenvolvimento do potencial turístico de Pimenteiras e principalmente ações para a preservação do meio ambiente no município.

De acordo com o Gerente do Parque Estadual Corumbiara, Sargento Raimundo Dimas, “a discussão da vulnerabilidade ambiental do entorno do parque e do desenvolvimento de um modelo de gestão voltado para ações de educação ambiental são importantes para fortalecer a responsabilidade compartilhada e desenvolver políticas públicas que tragam algum impacto positivo na área ambiental da região”.

Segundo Carlinhos o objetivo da reunião foi atingido, porque além de colocar as autoridades a par das principais ações necessárias para o desenvolvimento ambiental, diversas sugestões foram dadas para que Pimenteiras do Oeste torne-se realmente um município sustentável.

FONTE: SEMTUR Pimenteiras do Oeste.