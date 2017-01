Governador move ação penal contra deputado estadual

O governador Confúcio Moura, do PMDB, ingressou com uma ação penal privada contra o deputado estadual Hermínio Coelho, do PDT, acusando-o de tê-lo injuriado e difamado. A ação tramita nas Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Rondônia (TJ/RO) e está sob a relatoria do desembargador Valdeci Castellar Citon.

Entretanto, Confúcio não recolheu as custas da demanda e, de acordo com o magistrado, deverá fazê-lo em cinco dias “sob pena de extinção do processo sem resolução do mérito”.

A decisão de Castellar foi tomada no dia 13 de janeiro deste ano, mas fora publicada somente nesta segunda-feira (23) no Diário Oficial.

Parlamentar controverso

Hermínio Coelho é reconhecido como um político polêmico, que fala o que pensa sem pensar muito a respeito. Coelho chegou a dizer, em 2013, que o governador do Estado teria ‘cara de Papa e alma de capeta’, mas foi além, destacando, em outras ocasiões, que Moura seria corrupto e até mesmo chefe de grupo criminoso. Portanto, não há como saber exatamente qual dessas declarações levaram o chefe do Executivo a processá-lo.

