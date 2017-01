Mãe e filha saem ilesas de acidente no centro de Vilhena

Acidente envolvendo uma moto Biz 125 com placa de Vilhena e uma carreta bi trem Volvo aconteceu na tarde desta segunda-feira, 23, no centro Vilhena.

De acordo com as informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a condutora da moto seguia pela Avenida Major Amarante, sentido Porto Velho, quando colidiu contra a carreta que trafegava pela Rua Paulo Fornari, sentido BR-364.

Apesar do forte impacto, mãe e filha sofreram leves aranhões nos braços. Não sendo preciso à remoção para o hospital.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia