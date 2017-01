Motociclista fica ferida em acidente no centro de Vilhena

O acidente aconteceu por volta das 00h30 desta segunda-feira, 23, na Avenida José do Patrocínio cruzamento com Geraldo Magela.

Segundo informações passadas pelos envolvidos, a motociclista seguia pela Avenida José do Patrocínio no sentido Porto Velho, quando o motorista que seguia pela mesma via em sentido oposto, acabou “fechando” a motoneta ao tentar acessar a Rua Geraldo Magela.

Com o impacto da batida, a vítima foi arremessada contra o para-brisas do carro. Já o condutor do veículo não se feriu.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e socorreu a vítima ao Hospital Regional

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia