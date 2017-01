Mulher é detida com revólver dentro de bolsa

O fato aconteceu na madrugada desta segunda-feira, 23, no bairro Jardim Eldorado, em Vilhena.

De acordo com informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição da Polícia Militar (PM) fazia ronda da de rotina pela Rua Luiz Serafim, quando avistaram um carro VW Gol de cor prata, com várias pessoas que agiam de forma suspeita.

Ao proceder à abordagem, foi encontrado dentro da bolsa de uma mulher um revólver calibre 38 municiado.

Diante dos fatos, os envolvidos foram levados para a delegacia de Polícia Civil, onde foi feito boletim de ocorrência.

Texto: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia