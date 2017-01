MUNICÍPIO: primeiro dia de matrícula é marcado por filas e pessoas dormindo ao relento

Final de semana tumultuado em algumas escolas da rede municipal de educação em Vilhena. As matriculas tiveram início nesta segunda-feira, 23, porém as filas em alguns lugares começaram na sexta-feira, 20.

Segundo a Secretária Municipal de Educação (SEMED), Raquel Donadon, o cenário de filas era algo esperado, pois o mesmo já ocorreu em anos anteriores. “Realmente ouve filas registradas em boa parte das 27 escolas da rede municipal”, afirmou.

A primeira escola registrada pela reportagem do Extra de Rondônia com pais acampados foi a Marizete Mendes de Oliveira no centro da cidade. Na sexta-feira, 20, por volta das 09h30 da manhã já tinha pais na fila. Saiba mais clique aqui.

O aglomerado de pais e responsáveis também pode ser observado nas escolas Antônio Marcos Donadon, Marcos Antônio Donadon, Professora Noêmia Barros Pereira, Prof. Chitosse Mochizuki Inaba, dentre outras.

De acordo com a secretária, medidas já estão sendo tomadas para que o período de matrículas em 2018 seja diferente.

“Ampliação de escolas como a Marizeti Mendes de Oliveira será feito, a retomada de obras como a da escola próximo a Faculdade da Amazônia (FAMA), dentre outras ações serão trabalhadas no decorrer do ano de maneira a melhorar e ampliar a numero de vagas em Vilhena” enfatizou Raquel.

“Corrida” por vaga

Direcionada a educação infantil a Chitosse, disponibilizou 70 vagas para Pré I, que segundo a diretora, Luciene da Silva, se esgotaram em uma hora.

“Mesmo conversando com os pais e explicando que não havia necessidade de dormir na frente da escola, alguns optaram por fazê-lo. A estrutura de nossa escola é diferente, não temos quadra, mas um parquinho, dificultando auxilia-los com abrigo. Quando iniciou o atendimento às 7h distribuímos senhas e em uma hora as 70 vagas para Pré I acabaram”, explicou.

Para as demais series Pré II e 1 Ano, a diretora informou que ainda dispõe de vaga. “Ao todo atenderemos aproximadamente 600 alunos, pais e reesposáveis procurem a instituição, pois ainda temos vagas, e as matriculas vão até sexta-feira, 27”.

Vizinha ao Chitosse, o Marizeti que atende do 1 ao 5 Ano, contou com uma fila iniciada na ultima sexta. Segundo a diretora Lucimar de Morais, a escola é um caso a parte, pois as matriculas serão feitas após analise de documentos dando preferencia a atender a comunidade dos arredores.

“Desde 2015 a escola realiza as matriculas sobe orientação do Ministério Público (MP), que pede um mapeamento de maneira a priorizar a alunos próximos da escola. Diferente de outras escolas da rede que recebem alunos vindos de bairros distantes”, explicou Lucimar.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia