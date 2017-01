Rock”n Roll com bandas regionais marcam noite de sábado no Ace

Na noite do sábado, 21, o Ace Of Spades Rock Bar abriu suas portas com a presença dos melhores músicos regionais.

A festa levou o nome “Lollapalizo” e contou com a apresentação de várias bandas de Vilhena e região.

O evento atraiu várias pessoas adeptos ao estilo musical. Confira os melhores cliques da noite.

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Extra de Rondônia