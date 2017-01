Assaltante com metralhadora é morto em troca de tiros com a PM

Policiais militares conseguiram impedir um assalto a uma agência bancária na madrugada desta terça-feira em Porto Velho. Houve intensa troca de tiros em várias ruas da cidade. Os criminosos estavam armados com uma metralhadora e um deles acabou morto com um tiro na cabeça.

A ocorrência narra que uma guarnição realizava patrulhamento pela Avenida Pinheiro Machado com Brasília, quando observou que um homem, possivelmente armado, tentava se esconder atrás de um poste. Rapidamente esse suspeito e um comparsa subiram em uma moto e começaram a atirar. Uma perseguição foi iniciada e os criminosos seguiram pela Jorge Teixeira, Imigrantes e Rio Madeira, parando somente nas proximidades da Toca dos Cobras, já nas proximidades do Parque Ecológico. O motorista perdeu o controle da moto e os dois caíram. Um deles fugiu, mas outro bandido acabou sendo atingido com um tiro na cabeça.

Com o criminoso baleado a PM encontrou uma metralhadora .40, carregador de pistola e um colete militar. O homem morto foi identificado como Mario Luiz Teixeira da Silva, 36 anos, conhecido assaltante de bancos.

Fonte: Rondoniagora