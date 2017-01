Campeonato da Chácara Boa Vista começa com goleadas em Vilhena

A rodada de abertura do Campeonato de Inverno da Chácara Boa Vista começou com goleadas neste sábado e domingo.

No sábado, 21, a equipe do Atlético Vilhenense deu pontapé inicial pela categoria Aberto vencendo com facilidade a Construtora Resecom. O jogo terminou em 7 a 0.

Já no domingo, 22, mais seis jogos pela mesma categoria foram disputados e os resultados também surpreenderam. Destaque para o atual campeão do certame, União FC, que venceu por 10 a 0 a Destaque Presentes.

Pelo veterano, duas goleadas também foram registradas. Rodamazon/Macedo Madeiras/Imobiliária Ecoplan venceu por 6 a 1 a Chácara Boa Vista e Imobiliária Ecoplan/Mecânica Mato Grosso venceu por 4 a 0 o Juventus FC.

Confira outros resultados e a próxima rodada da categoria Veterano e aberto nas imagens:

Próxima rodada será neste sábado (28) e domingo (29). Confira os confrontos:

Texto: Extra de Rondônia

Fotos: Divulgação