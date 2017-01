Casal vilhenense dá exemplo de cidadania e fazem jardim em área verde

A paixão por flores e o amor por Vilhena motivou o casal Odair e Marli Schaida, a fazer um jardim comunitário em frente à sua casa, no bairro Bodanese.

O trabalho, feito de forma voluntária, começou a cerca de um ano e já mostra um belo resultado que pode ser conferido pelos moradores do bairro.

Marli contou que o jardim foi feito em uma área verde que estava abandonada, e tinha entulhos e lixo. “Todos os dias quando saia para trabalhar via o local cheio de mato e sujeira e ficava triste. Então, com apoio do meu esposo, resolvi arregaçar as mangas e fazer o jardim para tornar o lugar melhor e agradável para a comunidade, através da jardinagem social”, disse a dona de casa.

Juntos, eles limparam o local, recolheram entulhos e plantaram várias flores que encantam as pessoas que passam pela Rua 710. “A ideia não é só ser um jardim, mas um espaço de convivência onde toda a comunidade pode contribuir plantando flores”, afirma Marli.

O secretário municipal de Obras, Josué Donadon, que recentemente acompanhou o trabalho de limpeza executado pela Semosp, no bairro Bodanese, conheceu e elogiou o trabalho voluntário do casal.

“O trabalho da conservação da limpeza das ruas e avenidas de Vilhena não é apenas um compromisso da gestão pública e sim de todos nós, que transitamos pelas ruas e vivemos. E nosso dever manter a cidade limpa e o casal, Odair e Marli, está de parabéns, pois além de manterem o espaço limpo ainda embelezaram com flores”, avalia o titular da Semosp.

Josué informou que a equipe da Semosp está realizando a limpeza das ruas e avenidas de Vilhena, pois é determinação da prefeita Rosani Donadon (PMDB) que o trabalho seja feito em todo o município. “O trabalho faz parte do cronograma de ações da Obras. Queremos manter a cidade sempre limpa e cuidada, pois isso contribui para o bem estar da população”, encerrou.

Texto e foto: Assessoria