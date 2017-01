COLORADO: Secretário de Educação fala sobre metas para primeiro ano de mandato

Nomeado pelo prefeito Jose Ribamar de Oliveira para comandar a SEMEC de Colorado do Oeste, o professor Raimundo Nonato Pereira dos Santos assumiu a responsabilidade de gerir um sistema que conta com sete estabelecimentos de ensino, dezenas de servidores, e que no ano passado atendeu 1.060 alunos. “É um desafio enorme, mas conto com a confiança do prefeito e tenho certeza de ter apoio do funcionalismo para executar a tarefa”, disse o gestor em entrevista ao Extra de Rondônia.

Com solenidade de abertura marcada para o dia primeiro de fevereiro, e início das aulas programado para o próximo dia sete, Raimundo disse que há muitas demandas a serem atendidas, mas que o foco principal será inovar e fortalecer o sistema. Neste primeiro momento a qualificação dos profissionais do setor e valorização do funcionalismo é prioridade, “pois tais melhorias tem reflexo imediato na qualidade do ensino, o que provoca impacto positivo ao alunado”, explicou Nonato.

A partir daí vai se começar a trabalhar para atender necessidades já existentes, caso da reformulação do Plano de Carreiras dos servidores da área, assim como na modernização do Plano de Educação do Município. Há também necessidade de investimentos na estrutura física dos estabelecimentos de ensino, o que será executado em médio prazo. “Temos muito trabalho pela frente, mas a prioridade agora é deixar tudo preparado para o início das aulas”, destacou o secretário.

Por enquanto permanece o trabalho de matrícula de alunos, que iniciou no dia 9 passado e vai até sexta-feira 27. A rede municipal de ensino coloradense conta com cinco escolas na área rural e duas no perímetro urbano, sendo que a tendência deve ser atender a mais de mil crianças e adolescentes este ano.

Fonte: Extra de Rondônia

Foto: Extra de Rondônia